27 suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 27 adet suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 27 adet suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek ilçede bulunan Çadırlar bölgesinde operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı iddia edilen 28 yaşındaki S.T. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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