27 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Temmuz 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

27 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Temmuz 2021Salı gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.



11:00

Yeni Zelanda - İsveç

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Eurosport 5



11:00

ABD - Avustralya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Yayın Yok



13:00

Gamba Osaka - Oita

Japonya J.League

Bilyoner TV



14:00

Şili - Japonya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Yayın Yok



14:00

Kanada - Büyük Britanya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Eurosport 5



14:30

Hollanda - Çin

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

TRT Spor



14:30

Brezilya - Zambiya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar

Yayın Yok



17:00

Bursaspor - Samsunspor

Hazırlık Maçı

Bursaspor Youtube



17:00

Fatih Terim

Basın Toplantısı

GS TV



17:30

Galatasaray

Antrenman

GS TV



18:00

Omonia - Dinamo Zagreb

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



18:30

Roger Schmidt

Basın Toplantısı

GS TV



19:00

Flora Tallin - Legia Varşova

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



19:00

HJK Helsinki - IFK Malmo

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



19:00

PSV

Antrenman

GS TV



20:00

Helsingborg - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Östersunds - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Beşiktaş - Mallorca

Hazırlık Maçı

Spor Smart, Smart Spor HD



20:00

Zalgiris Vilnius - Ferencvaros

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



20:00

Granada - Espanyol

Hazırlık Maçı

Granada Youtube



21:00

Beerschot - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:00

Sevilla - PSG

Hazırlık Maçı

Bein Sports 2

