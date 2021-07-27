27 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışı |Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Şef Akademi Doğada programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise sevilen dizi Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

A+ A-

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 27 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Şef Akademi Doğada programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına çıkıyor... 27 TEMMUZ 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 11:00 Şef Akademi Doğada 13:45 Aşk Mantık İntikam 16:30 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Aşk Mantık İntikam 22:00 Oluversin Gari