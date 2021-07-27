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  3. 27 Temmuz 2021 Salı günün spor manşetleri | Transfer çalışmaları devam ediyor

27 Temmuz 2021 Salı günün spor manşetleri | Transfer çalışmaları devam ediyor

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele devam ediyor. Yeni sezon öncesi futbol kulüpleri ise transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı günün spor manşetleri...

27 Temmuz 2021 Salı günün spor manşetleri | Transfer çalışmaları devam ediyor 1125