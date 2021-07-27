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27 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı dizisi eski bölümlerini yayınlayarak başlayan kanal hemen ardından Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu Bu sabah programını ekranlara veriyor. akşam ise izleyiciyi kahkahaya boğacak program Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle ekrana geliyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı...

27 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de

Bugün Show TV ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekranlara veriyor. 13.00'dae Bir Şansım Olsa eski bölümüyle yayınlanıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV ekranlarına veda ediyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı...

27 TEMMUZ 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kalp Atışı

08.30 Bu Sabah

11.00 Yeni Gelin

13.00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Şahsiyet

00.00 Kahraman Babam

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