27 Temmuz 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yerli Sinema: Son Şaka TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 27 Temmuz 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:35 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:55'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Son Şaka filmi TRT 1 ekranlarında oluyor.

27 TEMMUZ 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:20 Kalk Gidelim

11.00Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Son Şaka (Türk Filmi)

22.00 Yabancı Sinema "Esaretin Bedeli" (Altyazılı)