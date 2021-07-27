27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
27 TEMMUZ 2021 SALITRT 2 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Aramızda Müzik Var
06:00 Belgesel: Para
06:30 Hayat Sanat
07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
07:30 Bizim Resmimiz
08:00 Evliya Çelebi
08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
10:30 Dresden Devlet Operası Brahms, Çaykovski, Liszt (Thielemann Conducts Brahms, Tchaikovsky, Liszt)
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:30 Aramızda Müzik Var
15:15 Karalama Defteri
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Mim
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Eskici
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Düşüncenin Seyir Defteri
21:00 Yabancı Sinema: Siyah Kar (Black Snow)
22:45 Yeryüzleri
23:00 Tarih Söyleşileri
00:00 Hayat Sanat
00:30 Bir Zamanlar