27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

A+ A-

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı... 27 TEMMUZ 2021 SALITRT 2 YAYIN AKIŞI 05:13 İstiklal Marşı 05:15 Aramızda Müzik Var 06:00 Belgesel: Para 06:30 Hayat Sanat 07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 07:30 Bizim Resmimiz 08:00 Evliya Çelebi 08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 09:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 10:30 Dresden Devlet Operası Brahms, Çaykovski, Liszt (Thielemann Conducts Brahms, Tchaikovsky, Liszt) 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler 14:30 Aramızda Müzik Var 15:15 Karalama Defteri 15:45 Kısa Bir Ara 16:00 Mim 17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 18:00 Hayat Sanat 18:30 Eskici 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30 Tarihin Ruhu 20:00 Düşüncenin Seyir Defteri 21:00 Yabancı Sinema: Siyah Kar (Black Snow) 22:45 Yeryüzleri 23:00 Tarih Söyleşileri 00:00 Hayat Sanat 00:30 Bir Zamanlar