27 Temmuz 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yerli Sinema: Son Şaka TRT 1'de27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'deÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim?Trabzonspor'un loca fiyatları ne kadar, kaç TL 2021?Altın fiyatları yeni günde düşüşe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar ? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları27 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'deSoruşturma tamamlandı! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu için hapis istemi!27 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı özel bölümüyle Star TV'de27 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

27 TEMMUZ 2021 SALITRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Aramızda Müzik Var

06:00 Belgesel: Para

06:30 Hayat Sanat

07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

07:30 Bizim Resmimiz

08:00 Evliya Çelebi

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

10:30 Dresden Devlet Operası Brahms, Çaykovski, Liszt (Thielemann Conducts Brahms, Tchaikovsky, Liszt)

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Aramızda Müzik Var

15:15 Karalama Defteri

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: Siyah Kar (Black Snow)

22:45 Yeryüzleri

23:00 Tarih Söyleşileri

00:00 Hayat Sanat

00:30 Bir Zamanlar 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT