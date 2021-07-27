27 Temmuz 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yerli Sinema: Son Şaka TRT 1'de27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'deÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim?Trabzonspor'un loca fiyatları ne kadar, kaç TL 2021?Altın fiyatları yeni günde düşüşe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar ? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları27 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'deSoruşturma tamamlandı! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu için hapis istemi!27 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı özel bölümüyle Star TV'de27 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'de

27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'de

TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 akşam heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye ile günü kapatıyor...

27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne var? Güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanıyor. 13:00'da Paylaş Benimle ekranlarda olurken akşam MasterChef Türkiye Yeni Bölüm TV8'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı...

27 TEMMUZ 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj Bölüm

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT