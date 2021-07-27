27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'de
TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 akşam heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye ile günü kapatıyor...
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne var? Güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanıyor. 13:00'da Paylaş Benimle ekranlarda olurken akşam MasterChef Türkiye Yeni Bölüm TV8'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı...
27 TEMMUZ 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj Bölüm