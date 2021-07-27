27 Temmuz Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre: bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer bu bölgelerde yaşayan vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Türkiye'de son günlerde bir çok ilde yağışlar hakim. Vatandaşlar evlerinden çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Peki Bugün hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz 2021 Salı günlük hava durumu raporunu yayımladı. Bugün hava sıcaklığı Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Ardahan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık