27 yaşındaki koronavirüs kurbanının son paylaşımı 'Dua istiyorum' oldu

Bursa İnegöl'de yaşayan iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz koronavirüs testi pozitif çıkınca İstanbul'a gelerek özel bir hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu git gide ağırşana Kaygusuz, yoğun bakım servisine alındı ve tedavisine entübe ederek devam edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı.

SAADET PARTİSİ İLÇE GENÇLİK KOLLARI'NDAN TAZİYE MESAJI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski üyesi, Refah Partisi İnegöl eski İlçe Başkanlarından Mehmet Kaygusuz’un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."