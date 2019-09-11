KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Yeşil İhsaniye Elma Festivali, cuma günü başlayacak.

Çiftçi Metin Denizli'nin bahçesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İhsaniye bölgesinin, İzmit Körfezi'nde kıyısı ile maviyi, Samanlı Dağları etekleriyle yeşili bünyesinde barındırdığını belirtti.

Özellikle sulu tarım ve meyveciliğin İhsaniye için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Sezer, "Yetiştirdiği elma, margarin armudu ile ün salmıştır. Bu anlamda 1975 yılında İhsaniyeli elma üreticilerinin desteğiyle başlayıp 1977-1978 ve 1979 yıllarında Yeşil İhsaniye Elma Festivali devam etmiştir. 1980 sonrası 15 yıllık bir aradan sonra 1996 yılında İhsaniye Belediyesinin girişimleriyle yeniden başlatılan festival 1997-1998 yıllarında gerçekleştikten sonra 1999 Gölcük Depremi nedeniyle iki yıl ara verilmiştir. 1999 depremi sonrası yaraların sarılmaya başlamasıyla 2002 yılında İhsaniye Belediyesi tarafından yeniden başlatılan etkinlikler halen devam atmaktadır." ifadesini kullandı.

İhsaniye'deki tarım çalışmalarına değinen Sezer, şunları söyledi:

"120 civarında müstahsil olup bunun 80-85'i elma, armut üreticisidir. Bölgelerin meyve çeşitleri elma, armut, şeftali, kiraz, erik, ceviz, çavuş üzümü ve kestane olup elma ve armut özel bir yer tutmaktadır. İhsaniye'de üretimin ağırlığını oluşturan elma rekoltesi 5 bin ton, armut 7 bin ton civarındadır. Siz tüketiciler İhsaniye Kalkınma Kooperatifi ambalajı her turlu meyve ve gıdayı çekinmeden tüketebilirsiniz. Yerel yönetimler yasası ile belediyelerin birleştirilerek yeniden yapılanmasıyla birlikte Gölcük Belediyesi bünyesinde gerçekleşen birleşmenin ardından, Golcük Belediyesi öncülüğünde 14-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Yeşil İhsaniye Elma Festivali'nin 27'ncisi gerçekleşecektir."

Daha sonra Başkan Sezer, Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy, İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Yusuf Ziya Zorlu, elma ve armut ağaçlarının bulunduğu bahçeyi gezdi.





Kaynak: AA