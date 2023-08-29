27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu!

27 yıl süren evliliklerinin ardından ayrılma kararı alan, Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti boşandıktan sonra merak edilen sorulara Mehmet Aslantuğ'dan ilk kez cevap geldi.

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27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu!

27 yıl süren evliliklerinin ardından ayrılma kararı alan, Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti tek celsede boşandı.Merak edilen sorulara Mehmet Aslantuğ'dan ilk kez cevap geldi.

27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu! ÖRNEK EVLİLİKLERİ İLE ÇOĞU ZAMAN GÜNDEME GELEN ÇİFTİN, 27 YILLIK AŞKLARI TEK CELSEDE BİTTİ

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Biten evliliğin ardından Mehmet Aslantuğ: "Arzum'u ben aldatmadım, boşanmayı ben istemedim, bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cumlelere ithafen kimseyi yanıltmadım.Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek ayrı eve çıkmak istediğini söyledi" şekilinde sosyal medya hesabından açıklama yaparak, paylaşımına:

27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu!

" Bu sayfanın bizzat kayda alarak yaptığım en zor açıklamasıdır. Epeyce hassas olduğum duygunun dile gelimiş ilk, son sözleri... Epeyce borçlu olduğumu düşündüğüm bir duygudan. Ve bundan sonra yaşayacağım, hakkım olduğunu düşündüğüm özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda olmadığımı beyan ederek!... Bilene, anlayana şükranla, bilmek, anlamak istemeyene selametle... notunu düştü.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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