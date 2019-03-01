2019 eğitim öğretim yılında açılmış olan 270 kurstan 4 bin 968 kursiyer faydalandı.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, ilçede 15 Haziran 2018 ile 19 Şubat 2019 tarihleri arasında çeşitli alanlarda açılan 270 kursa toplam 4 bin 968 kursiyer katıldığını, bin 558 kursiyerin kursları başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandığını ve bin 5 kişinin okuma yazma öğrendiğini belirtti. Kurumda faydalı ve sürekli aktif ekseninde kursların olduğunu ve yeni kursların açılmasına yönelik çalışmalar yaptığına değinen Kazım Acar, "Kurum idareciliğini aldığım günden bu yana öncelikli amacım, vatandaşların sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak suretiyle meslek edindirmek, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, bireylerin eksik kalan eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak, bir üst öğrenim sınavlarına hazırlanmalarını sağlamak, kültürel değerleri korumak, yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla sürekli çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda önemli verimler aldık ve farklı kurumlarla işbirliği içinde daha çok verim almaya devam edeceğiz. Halk eğitimi merkezi bünyesinde farklı alanlarda açılan 270 kursa toplam 4 bin 968 kursiyer katıldı ve bin 558 kursiyer bu kursları başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Devam eden kurslarımız ise; kasnak sallayarak yapılan makine nakışları, makinede geleneksel Türk işlemeleri, şiş örgücülüğü, filografi tekniği, basketbol, bağlama, ney, İngilizce, hentbol, judo, futbol, voleybol, 1 ve 2. kademe okuma yazma kursları, halk oyunları, zeka oyunları, giysi tadilatçısı, geleneksel el nakışları, çocuk gösteri giysileri dikimi, gitar eğitimi, badminton, elde Türk işlemeleri, işaret dili, braile alfabesi, 3-6 yaş oyun odası, motif çizim teknikleri, örtü ve minder dikimi, tığ örücülüğü, muhallebici, bocce eğitimi, bilgisayar işletmenliği, kadın nikah kıyafeti dikimi, plates, 12-16 yaş çocuk elbisesi dikimi, geleneksel Türk işlemeleri, masa tenisi, aşçı çırağı, resim sanat eğitimi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, tekvandodur" diye konuştu.

Kaynak: İHA