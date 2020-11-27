270 yıllık çeşmeye babasını adını yazdıran Osman Hamdi Çamlı: Ne var yani bunda? Babamın ruhuna gitmiş oldu!

İstanbul Fatih’te bulunan 270 yıllık 1. Mahmut Çeşmesi’ni yeniden yaptırmasının ardından çeşmeye babasının adını yazdıran AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, gelen eleştiriler üzerine “Babam da sağlığında yaptırmak için çok uğraştı. Bize nasip oldu. Hem onun ruhuna gitmiş oldu, hem bir çeşmeyi ihya etmiş olduk. Ne var yani bunda?” şeklinde savunma yaptı.

"OSMANLI DEVRİNDE OLSA İNFİAL OLURDU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın açıklamalarıyla ortaya çıkan olayda, Polat, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kamuoyuna duyuruda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, 1. Mahmud Çeşmesi kitabesinin orijinalinde “Ayn-ı dilcûy-ı şifa çeşme-i Sultan Mahmud” şeklinde biten kitabeye, “Sahibü’l hayrat merhum Ahmed Zeki Çamlı ruhiçün el fatiha” şeklinde ekleme yapıldığını duyurdu. Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hangi sosyal statüde olursanız olun tarihi eserlerin imitasyonunu yapmak, kitabesine babamızın adını yazma hakkı vermiyor bize. Hele adını sultandan sonra yazdırmak Osmanlı devrinde olsa infial olurdu.”

Hangi sosyal statüde olursanız olun tarihi eserlerin imitasyonunu yapmak, kitabesine babamızın adını yazma hakkı vermiyor bize. Hele adını sultandan sonra yazdırmak Osmanlı devrinde olsa infial olurdu.



Öyle olsa her restorasyonda Süleymaniye kitabesi okunmaz hale gelirdi. pic.twitter.com/jScLDsMMzK — Mahir Polat (@mhrpolat) November 25, 2020

"O ZAMANIN PARASIYLA 300 BİN LİRA VERDİK"

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Ahmet Hamdi Çamlı, eleştirileri haksız bulduğunu, babasının da yangın nedeniyle taşları bozulmuş çeşmeyi sağlıklı iken yaptırmayı çok istediğini belirterek, “1. Mahmut’un 270 sene önce yaptırdığı çeşmenin 1918’de İstanbul’da çıkan Sarıgüzel yangınında taşlarının özelliği bozulmuş. Babam da sağlığında yaptırmak için uzun süre çok uğraştı ama yaptıramadı. Bize nasip oldu. Hem onun ruhuna gitmiş oldu, hem bir çeşmeyi ihya etmiş olduk. Ne var yani bunda? Tıpkısının aynısı yapıldı. Vefasızlık yapılmadı. Aile olarak, bizzat son kuruşuna kadar plan ve projesini biz yaptırdık. O zamanın parasıyla 300 bin lira verdik." ifadelerini kullandı.

"HAYRIMIZA ÇAMUR ATACAĞINA İSTANBUL'UN İŞLERİYLE İLGİLENSİN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi üzerinden algı çalışmayı yaparak siyasi rant elde etmeye çalıştığını öne süren Çamlı, "Sayın Ekrem İmamoğlu algı çalışması yaparak, benim üzerimden siyasi ranta çevirmeye çalışıyor. Bizim hayrımıza hasenatımıza çamur atacağına, İstanbul’un işleriyle ilgilensin. Genel Sekreter Yardımcısı’nın yapmış olduğu yalan yanlış bilgilendirmeyi içeren haberi düzeltmelerini, kaldırmalarını ve özür dilemesini talep ediyorum." şeklinde konuştu.