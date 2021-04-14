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27 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

27 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Nisan 2021 Salı maç programı başlığı hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

27 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

27 NİSAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Nisan 2021 Salı gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:35

Sydney FC - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00

Pescara - Virtus Entella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00

NK Celje - Radomlje
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

17:00

Empoli - Chievo
İtalya Serie B
Bilyoner TV

18:30

Domzale - Maribor
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

19:30

Jönköpings - Helsingborg
İsveç Superettan
Bilyoner TV

19:30

Austria Vienna - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30

TSV Hartberg - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30

St.Polten - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30

Nurnberg - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

20:00

Le Havre - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:30

Hatayspor - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:45

Al Shorta - Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart,Smart Spor HD

21:00

Brentford - Rotherham
İngiltere Championship
Bein Sports 2 Bilyoner TV

22:00

Al Ahli Dubai - Istiqlol Dushanbe
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 

22:00

Real Madrid - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final
beIN Sports Haber, Bein Sports 4, CBC Sport

23:15

Al Ahli - Esteghlal FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD

23:45

Farense - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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