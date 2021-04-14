27 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

27 NİSAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Nisan 2021 Salı gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:35

Sydney FC - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00

Pescara - Virtus Entella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

NK Celje - Radomlje

Slovenya Kupası

Bilyoner TV

17:00

Empoli - Chievo

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Domzale - Maribor

Slovenya Kupası

Bilyoner TV

19:30

Jönköpings - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Austria Vienna - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

TSV Hartberg - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

St.Polten - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:30

Nurnberg - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

20:00

Le Havre - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:30

Hatayspor - Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:45

Al Shorta - Al Duhail

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart,Smart Spor HD

21:00

Brentford - Rotherham

İngiltere Championship

Bein Sports 2 Bilyoner TV

22:00

Al Ahli Dubai - Istiqlol Dushanbe

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82

22:00

Real Madrid - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final

beIN Sports Haber, Bein Sports 4, CBC Sport

23:15

Al Ahli - Esteghlal FC

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

23:45

Farense - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV