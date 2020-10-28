  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 28 - 29 - 30 Ekim hava durumu 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!

28 - 29 - 30 Ekim hava durumu 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!

Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre hava sıcaklıklarının düştüğü yurt genelinde hafta boyunca yağışlar bekleniyor. Bugünden itibaren Türkiye'nin batı bölgelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar için meteorolojiden vatandaşlara kritik uyarı geldi.

Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!

Ankara'da doğalgaz patladı! Şiddeti evin duvarlarını yıktıAnkara'da doğalgaz patladı! Şiddeti evin duvarlarını yıktı

Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?Hercai 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran yaşayacak mı?

Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi büyük ses getirdi!Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi büyük ses getirdi!

 

28 Ekim 2020 Çarşamba 09:17
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Mecliste skandal olay! Milletvekili konuşması sırasında kolunu kesti
Mecliste skandal olay! Milletvekili konuşması sırasında kolunu kesti
28 - 29 - 30 Ekim hava durumu 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!
28 - 29 - 30 Ekim hava durumu 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!
Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!
Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!
Ankara'da doğalgaz patladı! Şiddeti evin duvarlarını yıktı
Ankara'da doğalgaz patladı! Şiddeti evin duvarlarını yıktı
Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının hayatını kararttı!
Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının hayatını kararttı!
Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi büyük ses getirdi!
Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi büyük ses getirdi!
Pakistan'da ders sırasında patlama! 7 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da ders sırasında patlama! 7 ölü, 100 yaralı
Pasaport uzatma parası canından ediyordu! Kalçasından ve boynundan bıçaklandı
Pasaport uzatma parası canından ediyordu! Kalçasından ve boynundan bıçaklandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken metrelerce havaya uçtu!
Yolun karşısına geçmeye çalışırken metrelerce havaya uçtu!
Otların arasında uyuyayım derken az daha canından oluyordu!
Otların arasında uyuyayım derken az daha canından oluyordu!