28 - 29 - 30 Ekim hava durumu 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!
Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre hava sıcaklıklarının düştüğü yurt genelinde hafta boyunca yağışlar bekleniyor. Bugünden itibaren Türkiye'nin batı bölgelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar için meteorolojiden vatandaşlara kritik uyarı geldi.
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28 Ekim 2020 Çarşamba 09:17
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