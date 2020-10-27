28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi 2022? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı 2022?

Üniversite öğrencileri 28 Ekim cuma günü ders yapılacak mı? 28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

28, 29 VE 30 EKİM'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2022?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bu kapsamda 28 Ekim'de öğleden sonra ders işlenmeyecektir. 29 Ekim tarihi bu yıl hafta sonuna geldiği için değişen bir durum olmayacaktır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.”

”Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir."

sözleriyle önemini anlatmak istediği Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın akabinde ilan edilen bu yeni yönetim şekli, 1925 yılında bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı.

29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesidir. Bu yüzden, 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekim'de her yer bayraklarla süslenir, stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenerek kutlamalar yapılır.