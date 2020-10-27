29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, en çok araştırılan konular arasına "28-29 Ekim noter açık mı, kaça kadar açık 2021? 28-29 Ekim noter çalışma saatleri 2021?" soruları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması ve 28 Ekim Perşembe (bugün) yarım gün olması nedeniyle, birçok konu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok aranan konular arasında da 28-29 Ekim noter çalışma saatleri yer alıyor. Arama motorlarında sorgulanan bu konulara, haberimizde cevap verdik. İşte detaylar...

28-29 EKİM NOTER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK 2021?

Normal iş günlerinde akşam 17.00'a kadar çalışan ve iş gören noterler, 28 Ekim'in resmi yarım gün olarak kabul edilmesi dolayısıyla bugün, öğlen saat 13.00'e kadar çalışacak. Bankalarda aynı şekilde 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

Noter ve bankaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise çalışmaları olmayacak. Resmi tatil dolayısıyla noter ve bankalar 29 Ekim gününde tamamen kapalı olacaklar.

28-29 EKİM PTT, PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU 2021?

Devlet kurumlarından olan PTT, 28 Ekim günü öğle molasına kadar vatandaşlara hizmet verecek. Öğleden sonra resmi tatil olduğu için hizmet vermeyecekler. 29 Ekim günü de aynı şekilde vatandaşlar PTT'de yapmaları gereken işlemleri yapamayacaklar.

28-29 EKİM HASTANELER AÇIK MI 2021?

Hastanelerde poliklinikler 28 Ekim günü öğle saatlerine kadar randevulu hastaları kabul edecek ve hizmet verecekler. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da hastaneler resmi tatil olduğu için hizmet vermeyecekler.