Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatillerde çoğu kurumlar kapalı olmakla birlikte bazı yerler mesai yapmaktadır. Peki 28, 29 Ekim kargolar açık mı, çalışıyor mu 2021? 28, 29 Ekim kargolar kaça kadar açık 2021? İşte PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, UPS kargolarının 28 ve 29 Ekim 2021 tarihinde çalışma saatleri...

28, 29 EKİM 2020 YURTİÇİ KARGO AÇIK MI 2021?

28 Ekim Perşembe günü kargolar normal işleyişine devam edecektir. 29 Ekim Cuma günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şubeler kapalı olacaktır.

28, 29 EKİM 2020 ARAS KARGO AÇIK MI 2021?

Aras Kargo her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapalı olacaktır. 28 Ekim Perşembe günü ise sabah 09.00'dan akşam 18.00'ya kadar açık olacaktır.

28, 29 EKİM 2020 MNG KARGO AÇIK MI 2021?

MNG Kargo müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre, MNG Kargo 28 Ekim 2021 tarihinde sabah 08.30 akşam 19.00 arasında açık olacaktır. 29 Ekim 2021 tarihinde ise resmi tatilden dolayı kapalı olacaktır.

28, 29 EKİM 2020 PTT KARGO AÇIK MI 2021?

PTT Kargoların da 28 Ekim'de yarım gün açık olacağı ifade edildi. 29 Ekim Cuma ise PTT'ler kapalı olacak.

28, 29 EKİM 2020 SÜRAT KARGO AÇIK MI 2021?

28 Ekimde sürat kargo şubeleri saat 09.00 ile 13:00 arasında çalışmaktadır. 29 Ekim tarihinde ise kapalı olacaktır.

28, 29 EKİM 2020 UPS KARGO AÇIK MI 2021?

UPS Kargo yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ''Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28-29 Ekim günleri kuryelerimiz yurt içi standart paket dağıtımında bulunmayacaktır.'' denildi.

CUMHURİYET BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bugünkü Türkiye cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuştu. Tarihin başlarındaki Osmanlı Devleti'nde, bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşünce yurdu düşmanlar işgal etti ve Mustafa Kemal, "Ya istiklal, ya ölüm" parolası ile mücadele etti.23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Türk ordusu, İnönü Savaşlarını, Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığı dünya devletleri tarafından da kabul gördü. Egemenliğine kavuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu ve Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Devlet kanunlarla yönetilmeye başladı.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.