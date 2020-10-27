28, 29 ve 30 Ekim okullar tatil mi 2020? 28, 29, 30 Ekim'de uzaktan eğitim var mı?

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı Perşembe günü kutlanacak. 2020-2021 yılında milyonlarca öğrenci Cumhuriyet Bayramı’nda eğitim olup olmayacağını araştırıyor. Pandemi önlemleri nedeniyle toplu olarak okullarda ve diğer yerlerde kutlama yapılmayacak. İşte 28, 29 ve 30 Ekim okullar tatil mi? 28, 29 Ekim'de uzaktan eğitim var mı? 28, 29, 30 Ekim'de canlı ders var mı? sorularının yanıtları haberimizde...

28, 29, 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim perşembe günü okullar tatil olacak, 29 Ekim tatili ise 28 Ekim çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Yani öğrenciler yarım gün ve 1 tam gün tatil yapacak. Okullar 30 Ekim cuma açılacak ve öğrenciler ders başı yaparak haftayı bitirecek.

29 EKİM'DE UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda uzaktan eğitimde ders işlenmeyecek. EBA TV üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapılacak.

28,29,30 EKİM'DE CANLI DERS VAR MI?

28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13:00'den sonra resmi tatil başlıyor. Ardından 29 Ekim'de ders olmayacak ancak 30 Ekim'de dersler devam edecek.

2020 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ

1 Ocak 2020 - Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı ( 24 Mayıs-26 Mayıs)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı (31 Temmuz- 3 Ağustos)

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ ÖNEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle Cumhuriyet’in ilanı anısına her yıl 29 Ekim tarihinde tüm Türkiye’de milli bayram olarak kutluyor. 29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.

28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı?