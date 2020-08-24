28 Ağustos 2020 BİM kataloğu | Dijitsu 32" HD Led Televizyonu kaçırmayın!

Vatandaşlar tarafından çokça bakılan BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 28 Ağustos 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 28 Ağustos 2020 fırsatlar kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM AKTÜEL 28 AĞUSTOS ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Led Televizyon 849 TL

Decolove Tv Sehpası 199 TL

Trambolin 399 TL

Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL

Metal Modern Zebra Sandalye 149 TL

Aksesuar ve Takı Dolabı 149 TL

Katlanır Yatak 169 TL

Fakir Saç Düzleştirici 59,90 TL

Banyo Seti 5 Parça 75 TL

Ütü Masası 99,90 TL

Ütü Masası Bezi 12,50 TL

Fakir Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL

Plastik Sandalye 59,90 TL

Otomatik Baharat Öğütücü 39,90 TL

Otomatik Sıvı El Sabunluğu 49,90 TL

NorthPasific Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi 89,90 TL

Emsan 8 Parça Çelik Tencere Seti 299 TL

Emsan 7 Parça Granit Set 259 TL

Emsan Karnıyarık Tenceresi 26 cm 129 TL

Emsan 5 Parça Çelik Tencere Seti 149 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL

Emsan Tava 26 cm 79,90 TL

Emsan 3 Parça Granit Set 129 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 339 TL

Fakir Waffle Makinesi 249 TL

Naturalove Banbu Stand ve Tabaklı Fincan Seti 89,90 TL

Naturalove Bambu Standlı Kapaklı Baharatlık 3'lü 89,90 TL

Naturalove Bambu Tuzluk Biberlik 49,90 TL

Naturalove NewBone Porselen Kalp Tabaklı Kupa 2'li 39,90 TL

Dertsiz Masa Örtüsü 16,50 TL

LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 6,95 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.