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  3. 28 Ağustos 2021 Cumartesi günün spor manşetleri | Avrupa'da rakipler belli oldu!

28 Ağustos 2021 Cumartesi günün spor manşetleri | Avrupa'da rakipler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grupları belli oldu. İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi günün spor manşetleri...

28 Ağustos 2021 Cumartesi günün spor manşetleri | Avrupa'da rakipler belli oldu! 1122