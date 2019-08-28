28 Ağustos bugün hangi diziler var? |28 Ağustos Çarşamba yayın akışı
28 Ağustos Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
28 Ağustos Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 28 Ağustos Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
28 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Ağustos Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
28 Ağustos Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Oflu Hoca Trakya'da
22.10 En zayıf halka
28 Ağustos Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
12:15 Afili aşk
15:15 Aşk-ı memnu
17:00 Yaralı Kuşlar
18:45 Kanal D ana haber
20:00 Afili Aşk
23:15 Yangın Depremleri
28 Ağustos Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Kiralık Aşk
12:30 Yüksek sosyete
15:00 Benim tatlı yalanım
18:45 STAR HABER
20:00 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde
23.15 HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI
28 Ağustos Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk Laftan anlamaz
12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu
12:45 Kuaförüm Sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show Ana haber
20:00 Güldür Güldür Show
00.30 Damat Bayıldı
28 Ağustos Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:45 Her yerde sen
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Nadide Hayat
23.15 Efsane Aile
28 Ağustos Çarşamba TV8 Yayın Akışı
06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
08:00 8'De Bugün / Canlı
09:30 Gel Yazın Konuşalım / Canlı
13:15 Güle Güle Oturun
15:15 Bugün Düğünümüz Var
17:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
19:00 Oynat Bakalım
20:00 Çakallarla Dans 4
22.15 Program
28 Ağustos Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Kalk Gidelim
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 3'te 3 bir zamanlar
23.35 Ev Sineması "Suda Balık"
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