28 Ağustos bugün hangi diziler var? |28 Ağustos Çarşamba yayın akışı

28 Ağustos Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 28 Ağustos Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

28 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Ağustos Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

28 Ağustos Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Oflu Hoca Trakya'da

22.10 En zayıf halka

28 Ağustos Çarşamba KANAL D Yayın Akışı



09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

12:15 Afili aşk

15:15 Aşk-ı memnu

17:00 Yaralı Kuşlar

18:45 Kanal D ana haber

20:00 Afili Aşk

23:15 Yangın Depremleri

28 Ağustos Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek sosyete

15:00 Benim tatlı yalanım

18:45 STAR HABER

20:00 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

23.15 HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

28 Ağustos Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan anlamaz

12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu

12:45 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show Ana haber

20:00 Güldür Güldür Show

00.30 Damat Bayıldı

28 Ağustos Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:45 Her yerde sen

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Nadide Hayat

23.15 Efsane Aile

28 Ağustos Çarşamba TV8 Yayın Akışı

06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

08:00 8'De Bugün / Canlı

09:30 Gel Yazın Konuşalım / Canlı

13:15 Güle Güle Oturun

15:15 Bugün Düğünümüz Var

17:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar

19:00 Oynat Bakalım

20:00 Çakallarla Dans 4

22.15 Program

28 Ağustos Çarşamba TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Kalk Gidelim

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 3'te 3 bir zamanlar

23.35 Ev Sineması "Suda Balık"