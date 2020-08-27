28 ağustos Cuma Hutbesi yayımlandı| Cuma Hutbesinin konusu nedir?

Diyanet tarafından her hafta yayımlanan Cuma Hutbesinin 28 Ağustos 2020 tarihli konusu açıklandı. Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu 'Allah'ın Dinini Yüceltme Gayreti' oldu. İşte Cuma Hutbesinin yeni konusu...

ALLAH’IN DİNİNİ YÜCELTME GAYRETİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: “Hoşunuza gidecek bir şey

daha var: Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih!

Haydi, müminleri müjdele.”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem

(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim, Allah’ın sözü

yücelip hâkim olsun diye savaşırsa o, Allah

yolundadır.”2

Aziz Müminler!

Ağustos ayı, Anadolu’nun kapılarını barışa ve

adalete açan şanlı milletimizin, hakkı hâkim kılma

yolunda kazandığı nice zafere şahittir. İmanımız ve

istiklâlimiz, vatanımız ve istikbâlimiz için nice zor

zamanları göğüsledik. Sabrettik, canla başla

mücadele ettik ama hiçbir zaman yılmadık,

yıkılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. Allah’a

güvendik ve O’nun yardımıyla Malazgirt’ten

Mohaç’a, Sakarya’dan Başkomutanlık Meydan

Muharebesi’ne kadar şan ve şerefle dolu nice

sayfayı tarihimize ekledik.

Kıymetli Müslümanlar!

Vatan, Cenâb-ı Hakk’ın insana bahşettiği en

değerli nimetlerden biridir. Çünkü vatan, güvendir,

huzurdur, umuttur, namustur. Bu aziz vatan,

Allah’a verdiği ahdi tutup canından vazgeçen

şehitlerimizin, cepheden cepheye koşan

gazilerimizin mukaddes emanetidir. İstiklal

Marşımız, bu gerçeği şöyle anlatır:

Bastığın yerleri “Toprak!” diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

O halde, her akşam bağrında güvenle

uyuduğumuz, her sabah seherinde özgürlüğe

uyandığımız bu cennet vatanın kıymetini bilelim.

Vatan sevgimizden aldığımız güçle, gece gündüz

demeden milletimizin iyiliği, mutluluğu, refahı için

çalışalım. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi

her türlü menfaatin üstünde tutarak koruyalım.

Vatanımızın her karış toprağını ve milletimizin her bir

ferdini korumanın boynumuzun borcu olduğunu

unutmayalım.

Değerli Müminler!

Geçen hafta yeni bir hicri yıla girdik. Yarın ise

10 Muharrem Âşûrâ gününü idrak edeceğiz.

Peygamber Efendimiz, “Âşûrâ günü tutulan

orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret

olmasını Allah’tan ümit ediyorum.”3

buyurmuştur.

Muharrem’in dokuzuncu veya on birinci gününü de

Âşûrâ gününe ekleyerek iki gün oruç tutmayı

müminlere tavsiye etmiştir.4

Âşûrâ günü, aynı zamanda Şehitlerin Efendisi

Hz. Hüseyin’in ve beraberindeki Ehl-i Beyt-i

Mustafa’dan yetmiş küsur kişinin Kerbelâ’da şehadete

yürüdüğü gündür. Bu elim ve hazin hadise,

Peygamber aşkıyla yanan bütün mümin yüreklerin

yarasıdır. Bugün Kerbelâ’ya benzer ağır yaralar

almamak için bize düşen vazife, bilgili olmak ve

bilinçli davranmaktır. Hz. Hüseyin gibi, son

nefesimize kadar Kur’an-ı Kerim’in rehberliğine ve

Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine bağlı

kalmaktır.

Unutmayalım ki, şu fani dünyanın hiçbir

menfaati, iman kardeşliği ile gelen bereket ve

rahmetten daha üstün olamaz. Mal, mülk, makam ya

da şöhret, hiçbir zaman bir müminin duasını

almaktan, bir gönüle şifa olmaktan, aynı yüce ideal

uğrunda fedakârlık yapmaktan daha değerli olamaz.

Bu vesile ile başta Hz. Hüseyin Efendimiz olmak

üzere, Kerbelâ şühedasını rahmetle anıyorum. Bu

vatanın aziz şehitlerini, hassaten 30 Ağustos günü

milletçe zafere ulaştığımız Kurtuluş Savaşımızda

canlarını feda eden yiğit askerlerimizi, gazilerimizi ve

ordularımızı yöneten kahraman kumandanlarımızı

rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.