28 ağustos Cuma Hutbesi yayımlandı| Cuma Hutbesinin konusu nedir?
Cuma Hutbesinin konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı, 28 Ağustos 2020 tarihli Cuma Hutbesini yayımladı. Bununla birlikte Cuma Hutbesinin konusu da belli oldu. Türkiye genelindeki camilere gönderilen cuma hutbesinin konusu hakkında detaylar haberimizde...
Diyanet tarafından her hafta yayımlanan Cuma Hutbesinin 28 Ağustos 2020 tarihli konusu açıklandı. Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu 'Allah'ın Dinini Yüceltme Gayreti' oldu. İşte Cuma Hutbesinin yeni konusu...
ALLAH’IN DİNİNİ YÜCELTME GAYRETİ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Hoşunuza gidecek bir şey
daha var: Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih!
Haydi, müminleri müjdele.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim, Allah’ın sözü
yücelip hâkim olsun diye savaşırsa o, Allah
yolundadır.”2
Aziz Müminler!
Ağustos ayı, Anadolu’nun kapılarını barışa ve
adalete açan şanlı milletimizin, hakkı hâkim kılma
yolunda kazandığı nice zafere şahittir. İmanımız ve
istiklâlimiz, vatanımız ve istikbâlimiz için nice zor
zamanları göğüsledik. Sabrettik, canla başla
mücadele ettik ama hiçbir zaman yılmadık,
yıkılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. Allah’a
güvendik ve O’nun yardımıyla Malazgirt’ten
Mohaç’a, Sakarya’dan Başkomutanlık Meydan
Muharebesi’ne kadar şan ve şerefle dolu nice
sayfayı tarihimize ekledik.
Kıymetli Müslümanlar!
Vatan, Cenâb-ı Hakk’ın insana bahşettiği en
değerli nimetlerden biridir. Çünkü vatan, güvendir,
huzurdur, umuttur, namustur. Bu aziz vatan,
Allah’a verdiği ahdi tutup canından vazgeçen
şehitlerimizin, cepheden cepheye koşan
gazilerimizin mukaddes emanetidir. İstiklal
Marşımız, bu gerçeği şöyle anlatır:
Bastığın yerleri “Toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.
O halde, her akşam bağrında güvenle
uyuduğumuz, her sabah seherinde özgürlüğe
uyandığımız bu cennet vatanın kıymetini bilelim.
Vatan sevgimizden aldığımız güçle, gece gündüz
demeden milletimizin iyiliği, mutluluğu, refahı için
çalışalım. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi
her türlü menfaatin üstünde tutarak koruyalım.
Vatanımızın her karış toprağını ve milletimizin her bir
ferdini korumanın boynumuzun borcu olduğunu
unutmayalım.
Değerli Müminler!
Geçen hafta yeni bir hicri yıla girdik. Yarın ise
10 Muharrem Âşûrâ gününü idrak edeceğiz.
Peygamber Efendimiz, “Âşûrâ günü tutulan
orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret
olmasını Allah’tan ümit ediyorum.”3
buyurmuştur.
Muharrem’in dokuzuncu veya on birinci gününü de
Âşûrâ gününe ekleyerek iki gün oruç tutmayı
müminlere tavsiye etmiştir.4
Âşûrâ günü, aynı zamanda Şehitlerin Efendisi
Hz. Hüseyin’in ve beraberindeki Ehl-i Beyt-i
Mustafa’dan yetmiş küsur kişinin Kerbelâ’da şehadete
yürüdüğü gündür. Bu elim ve hazin hadise,
Peygamber aşkıyla yanan bütün mümin yüreklerin
yarasıdır. Bugün Kerbelâ’ya benzer ağır yaralar
almamak için bize düşen vazife, bilgili olmak ve
bilinçli davranmaktır. Hz. Hüseyin gibi, son
nefesimize kadar Kur’an-ı Kerim’in rehberliğine ve
Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine bağlı
kalmaktır.
Unutmayalım ki, şu fani dünyanın hiçbir
menfaati, iman kardeşliği ile gelen bereket ve
rahmetten daha üstün olamaz. Mal, mülk, makam ya
da şöhret, hiçbir zaman bir müminin duasını
almaktan, bir gönüle şifa olmaktan, aynı yüce ideal
uğrunda fedakârlık yapmaktan daha değerli olamaz.
Bu vesile ile başta Hz. Hüseyin Efendimiz olmak
üzere, Kerbelâ şühedasını rahmetle anıyorum. Bu
vatanın aziz şehitlerini, hassaten 30 Ağustos günü
milletçe zafere ulaştığımız Kurtuluş Savaşımızda
canlarını feda eden yiğit askerlerimizi, gazilerimizi ve
ordularımızı yöneten kahraman kumandanlarımızı
rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.