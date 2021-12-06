28 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
28 Aralık 2021 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 28 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
28 ARALIK 2021 SALI GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
28 Aralık 2021 Salı oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
13:00
Kasımpaşa - Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
15:00
Hatayspor - Menemenspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
15:30
Arsenal - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig Ertelendi
17:00
Antalyaspor - Giresunspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
18:00
Crystal Palace - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:00
Southampton - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:00
Watford - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:30
Trabzonspor - Boluspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
20:00
Tondela - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:30
Leeds United - Aston Villa
İngiltere Premier Lig Ertelendi
21:00
Galatasaray - Denizlispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
22:00
Maritimo - Vizela
Portekiz Liga NOS
23:00
Leicester City - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus