Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 ARALIK 2021 SALI GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Aralık 2021 Salı oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



13:00

Kasımpaşa - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

15:00

Hatayspor - Menemenspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

15:30

Arsenal - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig Ertelendi

17:00

Antalyaspor - Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

18:00

Crystal Palace - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:00

Southampton - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:00

Watford - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:30

Trabzonspor - Boluspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

20:00

Tondela - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:30

Leeds United - Aston Villa

İngiltere Premier Lig Ertelendi

21:00

Galatasaray - Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

22:00

Maritimo - Vizela

Portekiz Liga NOS

23:00

Leicester City - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus