28 Aralık HADİ ipucu Mobil temassız ödeme yapabilmek için telefonda hangi özellik aktif olmalı?

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 28 Aralık Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasıda paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? HADİ'nin bu akşamki büyük ödülü VAKIF BANK katkılarıyla 20 bin TL olarak belirlendi. 28 Aralık HADİ ipucu sorusu ise "Mobil temassız ödeme yapabilmek için telefonda hangi özellik aktif olmalı?" oldu. İşte yanıtı...

28 ARALIK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI...

SORU: "Mobil temassız ödeme yapabilmek için telefonda hangi özellik aktif olmalı?"

CEVAP: NFC

NFC "Near Field Communication" (Yakın Alan İletişimi) NEDİR?

Yakın alan iletişimi, kullanıcıların bir akıllı telefon veya ödeme kartı gibi uyumlu bir cihazı, terminal, tablet veya başka bir akıllı telefon gibi başka bir uyumlu cihazın birkaç santimetresi içine yerleştirerek ödeme yapmalarını sağlayan kablosuz bir teknolojidir . Yakın alan iletişimi, elektromanyetik radyo alanları üzerinden veri iletir ve Google Cüzdan ve Apple Pay gibi ödeme hizmetlerinin arkasındaki teknolojidir. Her iki cihazın da bir NFC işleminin gerçekleşmesi için NFC yongaları içermesi gerekir.

Yakın alan iletişimi, ödeme işlemini basitleştirebilir ve hızlandırabilir. Örneğin, hem cüzdan hem de akıllı telefon etrafında taşımak zorunda kalmak yerine, NFC tüketicilerin yalnızca sanal cüzdan olarak kullanılabilecek bir akıllı telefon taşımasını mümkün kılar. Ödeme, bir cihazı veya diğerini sallayarak veya iki cihaza birlikte dokunarak yapılır. Ayrıca, perakendecilerin parmak izi gibi biyometrik bilgiler talep ederek kimlikleri kontrol etmeleri gereğini ortadan kaldırarak daha güvenli ödeme işlemlerini kolaylaştırabilir. Bu şartlar ayrıca kredi kartı hırsızlığına karşı başka bir güvenlik düzeyi sağlar.

NFC teknolojisi, 2011 yılında Google Cüzdan’ın tanıtımıyla tüketiciler için yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve 2014 yılında Apple Pay’in tanıtımıyla daha da yaygınlaşmıştır. Tüm perakendecilerin ödemeleri NFC yoluyla gerçekleştirecek donanıma sahip olmadığından, tüketicilerin genellikle nakit veya ödeme kartı taşıması gerekir. Aslında, kullanıcıların teknoloji evrensel olarak kullanılabilir hale geldikten sonra bile bir yedek ödeme yöntemi taşımaya devam etmesi gerekebilir, çünkü boşalmış bir bataryaya sahip bir cihaz ödeme yapmak için kullanılamaz.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.