28 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde havanın parçalı bulutlu veya güneşli olması bekleniyor. Yurtta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.