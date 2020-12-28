  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 28 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur yağacak mı?

28 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde havanın parçalı bulutlu veya güneşli olması bekleniyor. Yurtta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

TikTok fenomeninin aşkı sevgilisinin gözlerinde bitti!TikTok fenomeninin aşkı sevgilisinin gözlerinde bitti!

Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdiPark halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi

Denizli’de pes dedirten görüntüler! Kuryenin kazasını fırsat bilip kapkaç yaptıDenizli’de pes dedirten görüntüler! Kuryenin kazasını fırsat bilip kapkaç yaptı

Bez bebekle dilencilik yapan kadının yakalanma anı!Bez bebekle dilencilik yapan kadının yakalanma anı!

 

28 Aralık 2020 Pazartesi 08:41
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Günün Özeti - 27 Aralık 2020
Günün Özeti - 27 Aralık 2020
28 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur yağacak mı?
28 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur yağacak mı?
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte rekor seviye! Trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte rekor seviye! Trafik durma noktasına geldi
Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi
Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi
Yollar köpükle doldu! Görenler hayretle izledi
Yollar köpükle doldu! Görenler hayretle izledi
Denizli’de pes dedirten görüntüler! Kuryenin kazasını fırsat bilip kapkaç yaptı
Denizli’de pes dedirten görüntüler! Kuryenin kazasını fırsat bilip kapkaç yaptı
33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmıştı! Yakayı en sonunda ele verdi
33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmıştı! Yakayı en sonunda ele verdi
Bez bebekle dilencilik yapan kadının yakalanma anı!
Bez bebekle dilencilik yapan kadının yakalanma anı!
Çağlayan'da ortalık karıştı! Sopalar ve bıçaklar havalarda uçuştu
Çağlayan'da ortalık karıştı! Sopalar ve bıçaklar havalarda uçuştu
Bagajda taşınan köpeğe hayvanseverlerden büyük tepki!
Bagajda taşınan köpeğe hayvanseverlerden büyük tepki!