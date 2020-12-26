28 Aralık Pazartesi su kesintisi | | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

28 Aralık Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ - İSU başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

28 ARALIK PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Eğitim Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.12.2020 03:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

28 ARALIK PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI Arıza Tarihi: 28.12.2020 05:00:00

Tamir Tarihi: 28.12.2020 12:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ ŞEHİTLİK MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CADDESİ ŞEHİTLER PARK İÇİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ-GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMLERİ

AKYURT Arıza Tarihi: 27.12.2020 11:00:00

Tamir Tarihi: 27.12.2020 16:00:00

Detay: AKYURT BÜĞDÜZ MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BÜĞDÜZ MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI

28 ARALIK PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, SEYREKLİ, KARAKOVA

28.12.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, SEYREKLİ VE KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

28 ARALIK PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 28 Aralık Pazartesi günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.