28. dönem POMEM polis alımı ne zaman olur ? 28. dönem POMEM başvuru tarihi 2021: Kaç kişi alınacak?

Polis olmak isteyenlerin merakla beklediği POMEM alımları için duyurular Polis Akademisi'nin sitesi üzerinden paylaşılıyor. Bu yıl 27. dönem POMEM alımlarında sona gelindi. Adaylar için sadece sözlü mülakat süreci kaldı. Sözlü mülakatın ardından alımlar başlayacak. Bir yandan da önümüzdeki yılın POMEM alımları için araştırmalar hızlandı. 27. dönem POMEM'i kaçıran veya katılamayan adaylar, 28. dönem POMEM polis alımları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 28. dönem POMEM ne zaman olur 2021? 28. dönem POMEM başvuru tarihi: Kaç kişi alınacak? sorularının yanıtları.

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN OLUR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 28. dönem alımları için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan geçtiğimiz yıl başvurular Aralık ayında alınmıştı.

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ 2021: KAÇ KİŞİ ALINACAK?

27. dönem POMEM için lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin kişi alınacağı duyurulmuştu. 28. dönem POMEM için ise kaç kişinin alınacağı henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde bilgi verilecektir.