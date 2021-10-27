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28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? Çalışma saatleri 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 28 Ekim gününden itibaren başlayacak olmasıyla borsada işleri olan vatandaşlar Borsa İstanbul'un çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? sorularının yanıtları haberimizde...

28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? Çalışma saatleri 2021

Çok sayıda şirket ve yatırımcının işlemlerini gerçekleştirdiği borsanın 28 Ekim 2021 Perşembe günündeki durumu merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Borsa İstanbul (BİST) çalışma saatleri hakkında araştırmalarda bulunuyorlar. Bizlerde sizler için 28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

28 EKİM 2021 BORSA İSTANBUL (BİST) AÇIK MI? BORSA İSTANBUL ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Borsa İstanbul, resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu kapsamda 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra tatil olduğundan Borsa İstanbul saat 13.00'a kadar hizmet verecektir. Bu saatten sonra vatandaşlar borsada işlem yapamayacaktır. 

Öte yandan Borsa İstanbul, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün kapalı olacak ve vatandaşlara hizmet vermeyecektir. 

Ayrıca hafta sonu da kapalı olacak borsada vatandaşlar 3,5 gün boyunca işlem yapamayacak. Borsa İstanbul 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden işlemlere açılacak. 

28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor?

BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ 

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2021, CumaYeni Yıl TatiliKapalı
23 Nisan 2021, CumaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2021, CumartesiEmek ve Dayanışma GünüKapalı
12 Mayıs 2021, ÇarşambaRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-CumartesiRamazan BayramıKapalı
19 Mayıs 2021, ÇarşambaAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
15 Temmuz 2021, PerşembeDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
19 Temmuz 2021, PazartesiKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-CumaKurban BayramıKapalı
30 Ağustos 2021, PazartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2021, PerşembeCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2021, CumaCumhuriyet BayramıKapalı
Tayfun Altuntaş
Editör
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