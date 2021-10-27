28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? Çalışma saatleri 2021

Çok sayıda şirket ve yatırımcının işlemlerini gerçekleştirdiği borsanın 28 Ekim 2021 Perşembe günündeki durumu merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Borsa İstanbul (BİST) çalışma saatleri hakkında araştırmalarda bulunuyorlar. Bizlerde sizler için 28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı? Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

28 EKİM 2021 BORSA İSTANBUL (BİST) AÇIK MI? BORSA İSTANBUL ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Borsa İstanbul, resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu kapsamda 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra tatil olduğundan Borsa İstanbul saat 13.00'a kadar hizmet verecektir. Bu saatten sonra vatandaşlar borsada işlem yapamayacaktır.

Öte yandan Borsa İstanbul, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün kapalı olacak ve vatandaşlara hizmet vermeyecektir.

Ayrıca hafta sonu da kapalı olacak borsada vatandaşlar 3,5 gün boyunca işlem yapamayacak. Borsa İstanbul 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden işlemlere açılacak.

BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ