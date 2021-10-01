28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
28 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
28 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
28 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:00
Ümraniyespor - Kahramanmaraş
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
15:30
Sakaryaspor - Karaköprü Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
17:15
Al Nasr - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:15
Al Urooba - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Antalyaspor - Diyarbekirspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:00
Alessandria - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Ascoli - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Brescia - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Brann - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kura Çekimi
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:30
Al Jazira - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:30
Al Jazira - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Celta Vigo - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
20:00
Degerfors - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Göteborg - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Halmstads - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Norrköping - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:45
Adana Demirspor - Niğde Anadolu
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
21:00
Granada - Getafe
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
21:00
Sarpsborg 08 - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:30
Cittadella - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Como - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Cremonese - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Crotone - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Perugia - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Napoli - Bologna
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Royal Pari - A. Palmaflor Vinto
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:15
Braga - Paços Ferreira
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV
22:30
Levante - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV