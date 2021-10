Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



13:00

Ümraniyespor - Kahramanmaraş

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



15:30

Sakaryaspor - Karaköprü Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



17:15

Al Nasr - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:15

Al Urooba - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

Antalyaspor - Diyarbekirspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



19:00

Alessandria - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:00

Ascoli - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:00

Brescia - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:00

Brann - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kura Çekimi

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv



19:30

Al Jazira - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Celta Vigo - Real Sociedad

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:00

Degerfors - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Göteborg - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Halmstads - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Norrköping - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:45

Adana Demirspor - Niğde Anadolu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



21:00

Granada - Getafe

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



21:00

Sarpsborg 08 - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:30

Cittadella - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Como - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Cremonese - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Crotone - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Perugia - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:45

Napoli - Bologna

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



22:00

Royal Pari - A. Palmaflor Vinto

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:15

Braga - Paços Ferreira

Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV



22:30

Levante - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV