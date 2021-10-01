28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şebnem Şirin açıklaması: Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz28 Ekim (bugün) poliklinikler açık mı 2021? 28 Ekim (bugün) hastane poliklinikleri çalışıyor mu?Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıTekessür ne demek, TDK'ya göre Tekessür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?28 Ekim (bugün) kaymakamlık açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim (bugün) 2021 Perşembe kaymakamlık çalışıyor mu?Selin Ciğerci doğrulamıştı! Basketçi Metecan James Birsen'den şaşırtan aşk açıklaması!28 Ekim (bugün) okullar yarım gün mü 2021? | 28 Ekim (bugün) okullar tatil mi 2021?28 Ekim (bugün) PTT açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe (bugün) PTT kaça kadar açık?Makrome Örgücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 28 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


13:00
Ümraniyespor - Kahramanmaraş
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

15:30
Sakaryaspor - Karaköprü Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

17:15
Al Nasr - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:15
Al Urooba - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:00
Antalyaspor - Diyarbekirspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:00
Alessandria - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

19:00
Ascoli - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV

19:00
Brescia - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV

19:00
Brann - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kura Çekimi
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

19:30
Al Jazira - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:30
Al Jazira - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

20:00
Celta Vigo - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00
Degerfors - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Göteborg - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Halmstads - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Norrköping - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:45
Adana Demirspor - Niğde Anadolu
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

21:00
Granada - Getafe
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

21:00
Sarpsborg 08 - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:30
Cittadella - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:30
Como - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:30
Cremonese - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:30
Crotone - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:30
Perugia - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:45
Napoli - Bologna
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Royal Pari - A. Palmaflor Vinto
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:15
Braga - Paços Ferreira
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV

22:30
Levante - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
770
535
562
131
132
212
500
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT