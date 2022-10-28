28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurtta bulutlu bir hava olacakken bazı kesimlerde sağanak yağış bekleniyor.

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28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BİLECİK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ardahan'ın yer yer çok bulutlu kuzey kesimlerinin yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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