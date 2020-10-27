Türkiye'nin önemli günleri arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda bugün öğleden sonra ve 29 Ekim günü tam gün resmi tatil olacak.1,5 gün boyunca kamu kurumları ve çok sayıda kuruluş çalışmayacaklar. Bu doğrultuda eczanelerin 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde çalışıp çalışmayacağını merak edenler araştırmalarda bulunuyor. Peki, 28 Ekim (bugün) eczaneler açık mı, yarım gün mü, tatil mi 2021? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? İşte detaylar...

28 EKİM (BUGÜN) ECZANELER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ 2021?

Bugün eczaneler öğle saatlerine kadar, kısaca yarım gün hizmet verecekler. Öğle saatlerinden itibaren ise tatil olacak ve hizmet vermeyecek. 28 Ekim (bugün) sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecekler.

29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

29 Ekim Cuma günü eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecekler.

Eczaneler söz konusu bu 1,5 günde nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.

Bizlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde vatandaşlara hizmet verecek olan eczanelerin listesini yayınladık. Öte yandan yaşadığınız ildeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için ilinizdeki Eczacılar Odasının internet sitesinden nöbetçi eczaneler seçeneğine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA 28 EKİM NÖBETÇİ ECZANELER 2021

28- 29 Ekim tarihlerindeki nöbetçi eczanelerin çalışma saatlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.”

”Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir."

sözleriyle önemini anlatmak istediği Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın akabinde ilan edilen bu yeni yönetim şekli, 1925 yılında bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı.

29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesidir. Bu yüzden, 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekim'de her yer bayraklarla süslenir, stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenerek kutlamalar yapılır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemine binaen, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak ifade etmiştir.

29 Ekim günü Mustafa Kemal Atatürk'ün “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermesinin akabinde meclis, önergeyi kabul etmiştir. Bu tarihten itibaren, Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet olmuştur. Yani, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanıdır.

Cumhuriyet Devletinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır.