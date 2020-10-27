Türkiye için önemli günlerden biri de 29 Ekim'dir. Cumhuriyetin ilan edildiği bu özel gün KKTC ve Türkiye'de coşku için yapılan kutlamalarla kutlanır. 1.5 günlük resmi tatil boyunca kamu kurumları ve özel sektördeki kuruluşlar çalışmayacaklar. Hastanelerde işi olan vatandaşlar da 28- 29 Ekim tarihleri için araştırmalarda bulunmaya başladılar. İşte en çok merak edilen "28 Ekim (bugün) hastaneler çalışıyor mu, tatil mi 2021? 28 Ekim (bugün) hastaneler kaça kadar açık 2021?" sorularının yanıtları...

28 EKİM (BUGÜN) HASTANELER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ 2021?

28 Ekim Perşembe günü hastaneler saat 08.30 itibariyle mesaiye başlayacak, saat 12.30'a kadar vatandaşların poliklinik ve diğer konularda hizmet verecek. Öğle saatlerinden itibaren ise hastaneler, Acil servis dışında hizmet vermeyecekler. Öğleden sonra tatil olacak.

28 EKİM (BUGÜN) HASTANELER KAÇA KADAR AÇIK 2021?

28 Ekim'de hastaneler saat 12.30'a kadar açık olacak. Bu saatten sonra hastaneler 29 Ekim günü ile birlikte 1,5 gün boyunca vatandaşlara hizmet vermeyecek.

29 EKİM HASTANELER AÇIK MI 2021?

Hastaneler 29 Ekim günü kapalı olacak. Sadece Acil Servisler vatandaşlara hizmet verecek.

28 - 29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler 28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim günü hizmet vermeyecek. Söz konusu bu 1,5 günde nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.

Bizlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde vatandaşlara hizmet verecek olan eczanelerin listesini yayınladık. Öte yandan yaşadığınız ildeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için ilinizdeki Eczacılar Odasının internet sitesinden nöbetçi eczaneler seçeneğine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER