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28 Ekim (bugün) PTT açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe (bugün) PTT kaça kadar açık?

28 Ekim günü PTT'de işi olan vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bugün, PTT'lerin açık olup olmayacağı oldu. Bizler de 28 Ekim (bugün) PTT açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe (bugün) PTT kaça kadar açık? sorularına haberimizde cevap verdik. İşte detaylar...

28 Ekim (bugün) PTT açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe (bugün) PTT kaça kadar açık?

Resmi kurum niteliği taşıdığından dolayı PTT kamu kurumları yönetmeliğine tabidir. Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki günü olan 28 Ekim tarihinin kamu kurumlarına yarım gün resmi tatil olarak bilinmesinden dolayı birçok vatandaş da  bugün yarım gün mü olacak sorularını düşünüyor. Peki, 28 Ekim (bugün) PTT açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe (bugün) PTT kaça kadar açık? İşte detaylar...

28 Ekim (bugün) PTT açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe (bugün) PTT kaça kadar açık?

28 EKİM (BUGÜN) PTT AÇIK MI, KAPALI MI? 28 EKİM (BUGÜN) 2021 PERŞEMBE PTT KAÇA KADAR AÇIK?

PTT şubeleri bugün vatandaşlara yarım gün olarak hizmet verecek. Saat 13.00'e kadar hizmet verecek olan PTT öğleden sonra ise kapalı olacak.

28 Ekim (bugün) PTT açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2021 Perşembe (bugün) PTT kaça kadar açık?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesiyle birlikte her sene 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

1925 bir kanun çıkarılmış ve Cumhuriyet’in ilan günü yeni Türk Devleti’nde bayram olarak ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılının kutlandığı 29 Ekim 1933’de seslendiği 10. yıl nutkunda, 29 Ekim’i en büyük bayram olarak tanımlamıştır.

Bayramı kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tam gün şeklinde bir buçuk gün resmi tatil olmaktadır. 29 Ekimlerde statlarda şenlikler düzenlenir, akşam olduğunda ise fener alayları oluşturulur.

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