28 Ekim Çarşamba EBA TV canlı ders saatleri ve programı (İlkokul, ortaokul ve lise)

EBA TV 28 Ekim canlı ders saatleri ve programı yayımlandı. Pandemi sürecinde EBA TV üzerinden ders gören öğrenciler hafta içi sabah 9'da canlı derslerine başlayıp öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor.

28 EKİM EBA TV CANLI DERS SAATLERİ VE DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

28 EKİM BUGÜN CANLI DERS VAR MI?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün olacak.

29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI?

Bu hafta Perşembe gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı'nda okullarda yüz yüze eğitim verilmeyecek.

Resmi tatil olan bayramda okullarda koronavirüs salgınını sebebiyle kutlama ve etkinlik yapılamayacak.

EBA TV UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.



HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4



EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.