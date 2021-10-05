Termiye ne demek, TDK'ya göre Termiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 7 Ekim 2021 Perşembe | 07.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Bahatdin isminin anlamı nedir, Bahatdin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tecelli isminin anlamı nedir, Tecelli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mintaha isminin anlamı nedir, Mintaha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mekail isminin anlamı nedir, Mekail ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cihanber isminin anlamı nedir, Cihanber ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Doğay isminin anlamı nedir, Doğay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kıpçak isminin anlamı nedir, Kıpçak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Demirbağ isminin anlamı nedir, Demirbağ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

29 Ekim tarihinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Vatandaşlar 29 Ekim tarihinde ve 28 Ekim tarihinde eczanelerin açık olup olmadıklarını merak ediyorlar. Bu bağlamda '28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?' sorularına haberimizde yanıt veriyoruz. İşte detaylar...

28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bu yıl 29 Ekim'de cumhuriyetimizin 98. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramı'nda ve bir gün öncesinde eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor.

Haberimizde bu sorulara cevap veriyoruz.

28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI? 28 EKİM 2021 PERŞEMBE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacılar odasının yaptığı açıklamaya göre;

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00 itibariyle başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Bu kanuna istinaden İstanbul'daki tüm eczanelerde 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası açık olacaktır.

28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek ve diğer eczaneler kapalı olacaktır.

 

29 Ekim Salı günü ise tam gün sadece nöbetçi eczaneler  hizmet verecektir.

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