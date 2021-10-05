28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? 29 Ekim tarihinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Vatandaşlar 29 Ekim tarihinde ve 28 Ekim tarihinde eczanelerin açık olup olmadıklarını merak ediyorlar. Bu bağlamda '28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?' sorularına haberimizde yanıt veriyoruz. İşte detaylar...

Bu yıl 29 Ekim'de cumhuriyetimizin 98. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramı'nda ve bir gün öncesinde eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor. Haberimizde bu sorulara cevap veriyoruz. 28 EKİM ECZANELER AÇIK MI? 28 EKİM 2021 PERŞEMBE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR AÇIK? İstanbul Eczacılar odasının yaptığı açıklamaya göre; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00 itibariyle başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Bu kanuna istinaden İstanbul'daki tüm eczanelerde 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası açık olacaktır. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek ve diğer eczaneler kapalı olacaktır. 29 Ekim Salı günü ise tam gün sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.