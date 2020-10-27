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28 Ekim eczaneler açık mı, yarım gün mü, tatil mi 2021? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı 2021?

Türkiye'nin yönetim şekli olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Bu özel gün öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günleri resmi tatil olacak. Bu kapsamda 28 Ekim eczaneler açık mı, yarım gün mü, tatil mi 2021? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? sorularının yanıtları merak ediliyor.

28 Ekim eczaneler açık mı, yarım gün mü, tatil mi 2021? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı 2021?

Türkiye'nin önemli günleri arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kısa bir süre kaldı. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim'de 1,5 gün boyunca kamu kurumları ve çok sayıda kuruluş çalışmayacaklar. Bu doğrultuda eczanelerin 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde çalışıp çalışmayacağını merak edenler araştırmalarda bulunuyor. Peki 28 Ekim eczaneler açık mı, yarım gün mü, tatil mi 2021?  29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? İşte detaylar...

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28 EKİM ECZANELER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ 2021?

28 Ekim günü eczaneler öğle saatlerine kadar, kısaca yarım gün hizmet verecekler. Öğle saatlerinden itibaren ise tatil olacak ve hizmet vermeyecek. 28 Ekim günü sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecekler. 

28 Ekim eczaneler açık mı, yarım gün mü, tatil mi 2021? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı 2021?

29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

29 Ekim Cuma günü eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecekler. 

Eczaneler söz konusu bu 1,5 günde nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.

Bizlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde vatandaşlara hizmet verecek olan eczanelerin listesini yayınladık. Öte yandan yaşadığınız ildeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için ilinizdeki Eczacılar Odasının internet sitesinden nöbetçi eczaneler seçeneğine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

28 Ekim eczaneler açık mı, yarım gün mü, tatil mi 2021? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı 2021?

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA 28 EKİM NÖBETÇİ ECZANELER 2021

28- 29 Ekim tarihlerindeki nöbetçi eczanelerin çalışma saatlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER

TÜM İLLER İÇİN NÖBETÇİ ECZANELER

Tayfun Altuntaş
Editör
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