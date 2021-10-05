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  3. 28 ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 hastaneler çalışıyor mu?

28 ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 hastaneler çalışıyor mu?

28 Ekim Perşembe günü hastaneler açık mı sorusu, sağlık ocağı ve eczaneler ile birlikte çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlar arasında yerini aldı. 28 Ekim Perşembe günü için hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar 28 ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 hastaneler çalışıyor mu? sorusuna cevap aradı. İşte, hastane çalışma saatleri hakkında bilgiler...

28 ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 hastaneler çalışıyor mu?

28 Ekim Perşembe günü hastaneler, sağlık ocağı ve Eczaneler Açık Mı sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın gündemindeki önemli maddeler arasında yer alıyor.

Peki, 28 Ekim Perşembe günü hastaneler çalışıyor mu? İşte, konu hakkında bilgiler...

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim Perşembe günü hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyu araştırmaya başladı.

Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumu olabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterir. Konuyla ilgili detaylara ulaşmak için hastanelerin santrali aranıp bilgi alınabilmektedir.

28 ekim hastaneler açık mı 2021? 28 Ekim 2021 hastaneler çalışıyor mu?

28 Ekim Perşembe günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

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