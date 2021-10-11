29 Ekim her yıl ülkemizde düzenli olarak kutlanıyor. 29 Ekim'in resmi tatil ilan edilmiş olmasından dolayı birçok kurum ve kuruluş bu tarihlerde hizmet vermiyor. Ülke genelinde kaymakamlıklarda işi olan vatandaşlar ise 29 Ekim'den bir önceki gün kaymakamlıkların açık olup olmayacağı konusunda araştırmalarda bulunuyor. Peki 28 Ekim kaymakamlık açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe kaymakamlık çalışıyor mu? İşte cevaplar...

28 EKİM KAYMAKAMLIK AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

28 Ekim 2021 günü kaymakamlıklar açık olacak. 29 Ekim'den tamamen etkilenmeyecek olan kaymakamlıklar öğleye kadar hizmet verecek. Vatandaşlar öğleye kadar açık olan kaymakamlıklara giderek yapmak istedikleri işlemleri 08.30 ile 12:30 saatleri arasında gerçekleştirebilecek.

28 EKİM 2021 PERŞEMBE KAYMAKAMLIK ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim 2021 Perşembe günü kaymakamlıkların çalışmasında herhangi bir engel bulunmuyor. 28 Ekim 2021 Perşembe günü diğer günlerde olduğu gibi sabah saat 08.30'da kaymakamlıklar hizmet vermeye başlayacak ancak 12:30 itibariyle kapanacak. 29 Ekim günü de kapanacak kaymakamlık, hafta sonunun da araya girmesiyle birlikte 1 Eylül 08.30'a kadar kapalı olacak.

29 EKİM NE ZAMAN BAYRAM İLAN EDİLDİ?

Türk halkı, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü cumhuriyetin ilanını kutladı. 26 Ekim 1924'te yayımlanan kararname ile cumhuriyetin ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda 29 Ekim 1924'teki etkinlikler, kutlamaların başlangıcı oldu.

Hariciye Vekaleti, 2 Şubat 1925'te bir kanun teklifiyle 29 Ekim'in bayram olmasını önerdi. Teklif, Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı. TBMM'de teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesiyle 29 Ekim, 1925 yılından bu yana ''Milli Bayram'' olarak kutlanmaya başlandı.