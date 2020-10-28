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28 Ekim spor manşetleri | 28 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, "Bakesatas'ı çok istedim" başlığı dikkat çekiyor. İşte 28 Ekim spor manşetleri...

28 Ekim spor manşetleri | 28 Ekim spor gazetesi sayfaları 1126