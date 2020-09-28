28 Eylül 2020 tarihli ve 31258 sayılı Resmi Gazete yayımlandı! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
28 Eylül 2020 tarihli ve 31258 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün Resmi Gazete'de neler var? Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yönetmelik ve idare bölümü, yönetmelikler, ilan bölümü yer alıyor. İşte detaylar...
28 Eylül 2020 tarihli ve 31258 sayılı Resmi Gazete'nin detaylar belli oldu. Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ve diğer detaylar haberimizde...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ