Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 28 Eylül 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 EYLÜL 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Eylül 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



00:15

Independiente Petroleros - Aurora

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



02:00

Vasco Da Gama - Goias

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



02:30

Sol De America - Guarani

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV



03:00

Wilstermann - A. Palmaflor Vinto

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



03:00

Oriente Petrolero - Royal Pari

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



13:00

Elazığspor - Arnavutköy Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



15:00

Leipzig - Club Brugge

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



15:30

Ajax - Beşiktaş

UEFA Gençlik Ligi

Ajax Youtube



15:30

Edirnespor - Çatalcaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



17:00

PSG - Manchester City

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:45

Al Dhafra - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:45

Al Jazira - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

İçel İY - Düzcespor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



19:45

Ajax - Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Shakhtar Donetsk - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



20:00

Al Wasl - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



21:45

Middlesbrough - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV



22:00

Milan - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

B.Dortmund - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

PSG - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



22:00

Leipzig - Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Real Madrid - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Porto - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Avai - Londrina

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Deportes La Serena - Everton DV

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV