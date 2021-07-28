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28 Eylül 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

28 Eylül 2021 Salı gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 28 Eylül 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

28 Eylül 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 28 Eylül 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

28 EYLÜL 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Eylül 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


00:15
Independiente Petroleros - Aurora
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

02:00
Vasco Da Gama - Goias
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:30
Sol De America - Guarani
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:00
Wilstermann - A. Palmaflor Vinto
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

03:00
Oriente Petrolero - Royal Pari
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

13:00
Elazığspor - Arnavutköy Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

15:00
Leipzig - Club Brugge
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

15:30
Ajax - Beşiktaş
UEFA Gençlik Ligi
Ajax Youtube

15:30
Edirnespor - Çatalcaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

17:00
PSG - Manchester City
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:45
Al Dhafra - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:45
Al Jazira - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:00
İçel İY - Düzcespor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:45
Ajax - Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

19:45
Shakhtar Donetsk - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

20:00
Al Wasl - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

21:45
Middlesbrough - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Milan - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
B.Dortmund - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
PSG - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
Leipzig - Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Real Madrid - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Porto - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Avai - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Deportes La Serena - Everton DV
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

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