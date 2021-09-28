Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 28 Eylül 2021 Salı | Yengeçler kibirli davranışları bırakmalı! Aslanlar daha cesur olmalı! İşte diğer burçlar...Oksimoron ne demek, TDK'ya göre Oksimoron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hakimlik savcılık mülakat sonuçları 2021 açıklandı mı, belli oldu mu? Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?28 Eylül 2021 Salı ATV yayın akışı| Baba Parası TV'de ilk kez ATV'de!28 Eylül 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de28 Eylül 2021 Salı Show TV yayın akışı |Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de28 Eylül 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de28 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de28 Eylül 2021 Salı günün spor manşetleri | Beşiktaş, zorlu Ajax deplasmanında!28 Eylül 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle FOX TV'de
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 28 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

28 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile yayına devam eden kanal, hemen ardından Tövbeler Olsun'u yayınlıyor. 16.15'te Seksenler ekranlara veriliyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanıyor. İşte 28 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

28 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Eylül  2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 09.000 saatlerinde Kalk Gidelim ekranlarda olurken 20.00'da kanalın sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle yayınlanıyor. 

28 EYLÜL 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

09:00 Kalk Gidelim

12:35 Benim Adım Melek

16:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT