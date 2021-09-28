28 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile yayına devam eden kanal, hemen ardından Tövbeler Olsun'u yayınlıyor. 16.15'te Seksenler ekranlara veriliyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanıyor. İşte 28 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 28 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 09.000 saatlerinde Kalk Gidelim ekranlarda olurken 20.00'da kanalın sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle yayınlanıyor. 28 EYLÜL 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 05:45 Tövbeler Olsun (Altyazılı) 09:00 Kalk Gidelim 12:35 Benim Adım Melek 16:15 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) kanaltelevizyonBugünsalıyayın akışıtrt1