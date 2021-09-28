28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 16.00'da 2CELLOS SYDNEY LIVE yayınlanıyor. Akşam ise Koleksiyoner izleyici karşısına çıkıyor...

Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Evliya Çelebi ekranda olurken 14:30'da Yeryüzleri yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Koleksiyoner TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı... 28 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:45 2CELLOS SYDNEY LIVE 07:30 Hayat Sanat 08:00 Opera Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Evliya Çelebi 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 Düşüncenin Seyir Defteri 14:00 Arşivden Konserler 14:30 Yeryüzleri 14:45 Müzelerin Yıldızları 15:00 Kelimeler ve Şeyler 15:30 Geziyorum 16:00 2CELLOS SYDNEY LIVE 17:40 İzler Suretler 18:00 Hayat Sanat 18:30 Anjelika Akbar İle Sesler 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30 Tarihin Ruhu 20:00 Koleksiyoner 20:30 Tarih Söyleşileri 21:45 Fotoğraflar 22:00 Yabancı Sinema: Kırmızı Bahçe (Red Garden) 23:45 Kraliyet Concertgebouw Orkestrası: Mozart, Bruckner (RCO: Haiting Conducts Mozart & Bruckner) dizitelevizyontrt2salıBugünyayın akışı