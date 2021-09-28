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28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 16.00'da 2CELLOS SYDNEY LIVE yayınlanıyor. Akşam ise Koleksiyoner izleyici karşısına çıkıyor...

28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de

Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Evliya Çelebi ekranda olurken 14:30'da Yeryüzleri yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Koleksiyoner TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

28 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:45 2CELLOS SYDNEY LIVE

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Düşüncenin Seyir Defteri

14:00 Arşivden Konserler

14:30 Yeryüzleri

14:45 Müzelerin Yıldızları

15:00 Kelimeler ve Şeyler

15:30 Geziyorum

16:00 2CELLOS SYDNEY LIVE

17:40 İzler Suretler

18:00 Hayat Sanat

18:30 Anjelika Akbar İle Sesler

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Koleksiyoner

20:30 Tarih Söyleşileri

21:45 Fotoğraflar

22:00 Yabancı Sinema: Kırmızı Bahçe (Red Garden)

23:45 Kraliyet Concertgebouw Orkestrası: Mozart, Bruckner (RCO: Haiting Conducts Mozart & Bruckner) 

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