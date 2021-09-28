28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 16.00'da 2CELLOS SYDNEY LIVE yayınlanıyor. Akşam ise Koleksiyoner izleyici karşısına çıkıyor...
Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Evliya Çelebi ekranda olurken 14:30'da Yeryüzleri yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Koleksiyoner TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 28 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
28 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:45 2CELLOS SYDNEY LIVE
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Düşüncenin Seyir Defteri
14:00 Arşivden Konserler
14:30 Yeryüzleri
14:45 Müzelerin Yıldızları
15:00 Kelimeler ve Şeyler
15:30 Geziyorum
16:00 2CELLOS SYDNEY LIVE
17:40 İzler Suretler
18:00 Hayat Sanat
18:30 Anjelika Akbar İle Sesler
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Koleksiyoner
20:30 Tarih Söyleşileri
21:45 Fotoğraflar
22:00 Yabancı Sinema: Kırmızı Bahçe (Red Garden)
23:45 Kraliyet Concertgebouw Orkestrası: Mozart, Bruckner (RCO: Haiting Conducts Mozart & Bruckner)