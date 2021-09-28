28 Eylül 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de
TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 28 Eylül 2021 Salı TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 hemen ardından Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa'yı ekranlara veriyor. Akşam heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye ile günü kapatıyor...
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne var? Güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanıyor. Akşam MasterChef Türkiye Yeni Bölüm TV8'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 28 Eylül 2021 Salı TV8 yayın akışı...
28 EYLÜL 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm