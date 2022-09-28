28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün havalar mevsim normallerinin üzerinde seyredecekken bazı illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Rukiye Karapunar
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28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu kesimi ile İstanbul çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit körfezi çevresinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il merkezi ve batı ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!

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