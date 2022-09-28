28 Eylül 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 28.09.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 28 Eylül 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 28.09.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...

28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 28.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

28 Eylül 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar henüz açıklanmadı.

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25 EYLÜL 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 25.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

25 Eylül 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:



34- 28- 8- 30- 3 Joker: 4