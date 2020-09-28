Koronavirüs salgını ve ekonomik gelişmeler döviz fiyatlarının yanı sıra altın fiyatlarını da etkiliyor. Düşüş ve yükseliş dalgalanmalarının yaşandığı altında fiyatlar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından haftanın ilk gününde araştırılıyor. Peki 28 Eylül gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Eylül altın fiyatları...

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR 2020?

Alış: 458,42 TL

Satış: 458,52 TL

28 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Eylül Pazartesi tarihine ilişkin altın fiyatları serbest piyasalarda şu şekilde:

28 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 750,00 TL

Satış: 757,10 TL

28 EYLÜL ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1,860,98 dolar

Satış: 1,861,45 dolar

28 EYLÜL 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 419,50 TL

Satış: 421,50 TL

28 EYLÜL CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 2 bin 990,70 TL

Satış: 3 bin 013,00 TL

28 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış:1,495,30 TL

Satış:1,512,20 TL

28 EYLÜL REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 023,17 TL

Satış: 3 bin 048,20 TL

28 EYLÜL KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 025,39 TL

Satış: 3 bin 046,30 TL

28 EYLÜL 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 417,68 TL

Satış: 433,84 TL

28 EYLÜL 18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

28 EYLÜL 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 258,46 TL

Satış: 299,99 TL

28 EYLÜL KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 350,42 TL

Satış: 7 bin 468,03 TL

28 EYLÜL KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 14 bin 884,59 TL

Satış: 15 bin 175,18 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minerallerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.