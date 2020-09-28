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28 Eylül spor manşetleri | 28 Eylül spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geniş yerildi. Gazeteler, "Sessiz Derbi" "Her Şey Var Gol Yok" manşetlerini attı. İşte 28 Eylül spor manşetleri...

28 Eylül spor manşetleri | 28 Eylül spor gazetesi sayfaları 1118